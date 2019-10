Diretora do Itaú é forte candidata à presidência da Abecip

A diretora de crédito imobiliário do Itaú Unibanco, Cristiane Magalhães, é forte candidata a ser a próxima presidente da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). As eleições na entidade ocorrem no mês que vem, mas o nome da executiva, que ocupa uma das vice-presidências, já seria consenso entre os associados. O mandato tem duração de dois anos.

Nunca antes. Caso seu nome seja confirmado, Cristiane Magalhães (é regra do manual da casa tratar pelo primeiro nome) será a primeira mulher no comando da Abecip desde que a entidade foi criada, em agosto de 1967. Além disso, ela assumirá o posto de representante dos bancos que atuam no crédito imobiliário em um momento histórico do setor, justificativa que desperta o interesse de outros candidatos. Com a Selic podendo cair abaixo dos 5% já neste ano, o segmento caminha para renovar o menor patamar de juros, visto durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, o que deve turbinar o financiamento da casa própria no País. Magalhães substituirá, caso eleita, o diretor do Santander Brasil, Gilberto Duarte, no comando da Abecip.