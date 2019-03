Agora liberados da necessidade de visto para entrar no Brasil, norte-americanos, canadenses, japoneses e australianos já aumentaram as buscas por passagens aéreas para o País. O avanço foi detectado pela plataforma de viagens e turismo Kayak desde a última terça-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou a dispensa do documento em visita aos Estados Unidos. O maior crescimento nas pesquisas sobre o Brasil ocorreu na Austrália, com aumento de 36%. Canadá, Estados Unidos e Japão, registraram altas de 31%, 19% e 4%, respectivamente.

Metodologia. Para a pesquisa, o Kayak levou em conta todos os voos disponíveis em sua plataforma nesta quinta-feira saindo de todos os aeroportos dos quatro países com destino a aeroportos brasileiros. O aumento compara a média diária de buscas entre 1º e 15 de março com a média registrada entre 18 e 20 também deste mês, datas já sob efeito do anúncio do governo brasileiro. As viagens usadas no comparativo seriam realizadas entre 1º de abril e 31 de dezembro deste ano.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+