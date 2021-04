Divergências entre consultorias de voto de acionistas aquecem eleição para conselho da Vale

As consultorias internacionais de orientação de voto a acionistas Institutional Shareholder Services (ISS) e Glass Lewis manifestaram posições distintas sobre a eleição ao conselho de administração da Vale, marcada para 30 de abril. A divergência entre as agências vai obrigar cada acionista a fazer o seu dever de casa e adicionar emoção à já disputada eleição para o mandato 2021-2023.

O ponto em comum foi que nenhuma delas recomendou voto no agora ex-presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, indicado por acionistas minoritários da companhia à presidência do colegiado, em oposição a José Penido, apontado pelo Comitê de Nomeação da Vale. Os relatórios falam em “abstain” (abstenção).

Da lista alternativa dos minoritários, a conselheira do Grupo Soma, Rachel Maia, teve indicação favorável da ISS. O documento enviado aos acionistas da mineradora diz que ela “acrescentaria experiência relevante ao conselho, aumentaria a sua independência, assim como a diversidade de gênero e racial”.

A mesma consultoria deu recomendação de voto positiva a todos os nomes apontados pela Vale, com exceção de Ken Yasuhara, ex-diretor da Mitsui e da Sumitomo no Brasil, levando em conta sua pouca experiência como membro de conselhos.

Ao indicar abstenção de voto em relação aos nomes do advogado e conselheiro da Vale Marcelo Gasparino, do ex-presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec), Mauro Cunha, e de Castello Branco, a ISS disse que faltou aos acionistas que articulam as candidaturas apresentar uma justificativa convincente e/ou uma estratégia para mudanças adicionais com sua eleição ao colegiado.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 16/04, às 18h51.

