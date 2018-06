As dívidas já julgadas de contribuintes e empresas com estados aumentou 87%, em média, de 2010 a 2016, mostra um levantamento feito pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco). O estudo completo, com um retrato da dívida ativa no Brasil, será apresentado na quarta-feira da semana que vem (14), durante o Fórum Social Mundial, que ocorre em Salvador, na Bahia.

Siga a @colunadobroad no Twitter