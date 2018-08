Dívidas tributárias da Refit somam R$9,3 bi

As dívidas tributárias da Refit, ex-Refinaria Manguinhos, alcançaram R$ 9,3 bilhões em julho. Levantamento em secretarias da Fazenda de quatro Estados – Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Minas Gerais – aponta que, de junho a julho deste ano, o passivo tributário cresceu R$ 346,09 milhões. No ano passado, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo chegou a afirmar que a empresa tem dívidas oriundas de “inadimplência tributária sistêmica e fraudulenta”. Procurada, a Refit disse que sua dívida tributária não chega a esse valor. “A empresa nem mesmo faturou R$ 4 bilhões, logo não poderia ter chegado a um passivo de R$ 9 bilhões”, segundo a companhia. A empresa diz ainda que tem sido alvo de difamação e acusou o Plural (sindicato do setor de combustíveis) por fazer “dossiês fantasiosos com o objetivo de denegrir a imagem de seus concorrentes”.

Procurada depois de ser citada, a PLURAL afirma que não se maniestará “sobre a referida empresa, a não ser na esfera judicial, onde existem processos pelos constantes e infundados ataques realizados por esta suposta refinaria por meio de anúncios publicitários”. “A PLURAL ainda estranha o fato de ser citada por um notório devedor contumaz numa reportagem que na realidade é sobre os seus problemas fiscais. Quem adota a inadimplência fiscal como modelo de negócio prejudica toda a sociedade e contamina o mercado formado por empresas sérias que investem, geram empregos e pagam seus impostos regularmente”, segundo nota.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real