Divisão da Oi Móvel entre TIM, Vivo e Claro muda ranking de cobertura do mercado de telefonia

O fatiamento da rede móvel da Oi entre as rivais TIM, Vivo e Claro já começa a aparecer nos números do mercado de telefonia móvel. Dados de abril da consultoria Teleco, que já contabilizam a saída da Oi do setor, mostram que a TIM passou a ter a maior cobertura em termos de quantidade de cidades, com 5.235. Isso à colocou à frente da Vivo, com 5.046, e da Claro, com 4.613. Em termos de população coberta, a rede da TIM abrange 98,5% dos brasileiros, enquanto Vivo chega a 97,9%, e Claro, 97,2%.

TIM tem meta de levar 4G a todos os municípios brasileiros

O avanço na cobertura é particularmente importante para a TIM, que tem a meta de levar o 4G para todos os 5.570 municípios do País até o fim de 2023. O compromisso foi estabelecido no âmbito da captação, ano passado, de R$ 1,6 bilhão via emissão de debêntures de infraestrutura atreladas a compromissos no campo ambiental e social. Se cumprir essa e outras metas, a tele vai ter uma redução da taxa no pagamento da dívida com a emissão das debêntures.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 16/05/22, às 16h25

