DMCard, de cartões private label, ultrapassa marca de R$ 1 bilhão

A DMCard, administradora de cartões private label, ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em faturamento apenas no primeiro semestre deste ano a despeito da economia ainda andar de lado. A cifra representa crescimento de 32,5% nos gastos dos consumidores comparados com o mesmo período do ano passado, quando foram movimentados menos de R$ 700 milhões.

Carrinho cheio. A meta da DMCard, que atual com foco no setor de supermercados, é bater os R$ 2,4 bilhões neste ano. Se alcançá-la, entregará crescimento de mais de 33% em relação a 2018, quando faturou R$ 1,8 bilhão. Nascida em 2002, em São José dos Campos, interior de são Paulo, a administradora de cartões private label conta com mais de 8 milhões de cartões emitidos para 300 redes, incluindo nomes como os supermercados Sonda.Contato: colunabroadcast@estadao.com

