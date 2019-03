DMCard faz aquisição em estratégia de compra de carteiras de cartões

A administradora de cartões DMCard acaba de fechar a compra da carteira de cartão de crédito do grupo UnidaSul, do Rio Grande do Sul. O grupo gaúcho, que faturou R$ 1,4 bilhão no ano passado, é dono dos supermercados Supper Rissul e Macromix, que, somados, têm 46 lojas, a terceira maior rede do Estado. Com o negócio, a DMCard acentua a estratégia de crescimento por meio de aquisições de carteiras de terceiros – desde o ano passado, foram mais de dez compras do gênero, incluindo a dos Supermercados BH, de Minas Gerais, a sétima maior rede de supermercados do País.