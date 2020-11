Do Rio para Miami, Urca Capital aposta em fundo de aluguéis nos EUA

A gestora de recursos Urca Capital Partners – especialista em fundos imobiliários com certificados de recebíveis imobiliários, os chamados CRIs – prepara para 2021 o lançamento de seu primeiro fundo de renda de aluguéis de imóveis nos Estados Unidos. O atrativo está no câmbio, pois o aluguel dos imóveis é originado em dólares, mas com o risco da volatilidade da moeda.

Pé no chão. A proposta é captar no mínimo US$ 10 milhões, ou seja, pouco mais de R$ 50 milhões para aquisição de imóveis estratégicos na Flórida. Os aluguéis na região geram uma renda anual entre 6% e 6,5% ao ano, em dólar.

Para poucos. Para dar viabilidade ao projeto, a Urca vai utilizar a estrutura de um fundo multimercado de investimento ao exterior (IE), o que pela regra atual da CVM só é voltado para milionários, os chamados investidores qualificados.

Pulo do gato. Mas o multimercado IE é só o primeiro passo, a inovação da Urca será depois listar o fundo na B3, com cotas negociadas para um público maior, conforme avanços recentes na regulação da xerife dos mercados.

Oferta na praça. Entre os demais projetos, a gestora carioca liderada pelo sócio-fundador Leonardo Nascimento planeja uma oferta de R$ 75 milhões de seu fundo de papéis imobiliários Urca Prime Renda FII (URPR), que já é negociado na B3.

Minha casa, minha dívida. Em outra frente, a Urca Capital prepara um fundo de crédito que financia mutuários no pagamento da entrada dos imóveis por 5 anos. É um investimento de maior risco, pois o imóvel não fica em garantia para o fundo.

