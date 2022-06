Dock, que faz o ‘chassi’ de cartões, chega a quase 7% do mercado

A plataforma de tecnologia para pagamentos e serviços bancários Dock viu sua participação de mercado nas transações com cartões de crédito e débito subir de 1,5% em 2019 para 6,7% no primeiro trimestre. A empresa atribui o crescimento tanto ao aumento da base de clientes quanto ao impulso que as bandeiras ganharam com a pandemia, com o maior uso dos pagamentos eletrônicos pelos brasileiros.

Ao todo, as plataformas da empresa movimentaram R$ 44,2 bilhões nos primeiros três meses do ano, consideradas as transações com cartões. Foram 606 milhões de operações. O setor como um todo movimentou R$ 759 bilhões no período, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), em 9 bilhões de transações.

Empresa foi avaliada em US$ 1,5 bilhão em rodada de investimento

A Dock opera nos bastidores do mercado, com o fornecimento de plataformas para que bancos e fintechs emitam cartões e ofereçam serviços bancários digitais e para que estabelecimentos capturem pagamentos eletrônicos, por exemplo. Nascida no Brasil, a empresa opera também em México, Peru e Colômbia, está desembarcando no Chile e deve chegar a Equador e Argentina ainda em 2022. Em maio, a empresa foi avaliada em US$ 1,5 bilhão em uma rodada de investimentos coliderada por Silver Lake e Lightrock.

A oferta de infraestruturas para bancos digitais está “bombando” no Brasil, diante da profusão de fintechs. Hoje, Bitz e Digio, do Bradesco, Neon e PagBank utilizam os serviços da Dock. O CEO da empresa, Antonio Soares, afirma que muitos clientes têm bases de cartões relativamente pequenas, com 10 mil plásticos emitidos, mas que são viáveis graças ao uso de estrutura terceirizada.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 20/06/22, às 15h52

