Dome Ventures adquire paraibana Tradenergy e inaugura portfólio de investimentos

A Dome Ventures, pertencente ao Grupo FCJ, anunciou a aquisição da paraibana Tradenergy. A investidora, que nasceu com o objetivo de contribuir para o avanço digital do setor público selecionando e desenvolvendo inovações aplicadas e startups, decidiu apostar na empresa de tecnologia voltada para gestão e conhecimento sobre consumo de energia como sua primeira investida.

O valor da operação não foi informado, mas as empresas disseram ao Broadcast Energia que se trata, em grande medida, de investimento “smart money“. Adicionalmente, indicaram que haverá uma verba com destinação exclusiva para a construção de uma usina fotovoltaica para atender o mercado de consumidores de energia governamentais, como secretarias de saúde, educação, e administração, das esferas municipal, estadual ou federal, o denominado “Business to Government” (B2G).

Criada em 2018, a Tradenergy se insere especificamente no segmento de geração a partir de fontes renováveis para consumidores com potência de consumo de até 75 Kwp (limite máximo da microgeração), mas atua também com consumidores maiores, entre 75 Kwp até 300 Kwp. “Nosso escopo é a conectividade entre usuários produtores de energia (renováveis e sustentáveis) e consumidores. A partir do controle sobre o perfil, os dados e os meios de pagamentos utilizados pelos usuários, a plataforma entrega mais facilidade e inteligência na tomada de decisão sobre qual é a melhor solução em fornecimento de energia”, afirma o fundador e principal executivo da Tradenergy, Anderson Medeiros.

A empresa, avaliada recentemente em cerca de R$ 7,5 milhões, considera como público-alvo os consumidores de energia governamentais, por isso o interesse na Dome Ventures. Atualmente, a empresa está trabalhando, por exemplo, em um estudo de viabilidade da implementação de geração de energia solar nas escolas públicas de São Paulo.

A Dome Ventures visa promover melhorias na comunicação, marketing, nos processos, ações estratégicas e nas entregas da startup para seus clientes. A intenção é proporcionar à Tradenergy conexões e acesso a potenciais clientes, e assim acelerar o crescimento em volume de negócios, com o foco em receber novos investimentos nos próximos 12 meses.

“Acreditamos no potencial da Tradenergy não apenas como business, mas como um propósito muito importante. Nossa maior missão é fazer com que eles se tornem um grande case e faremos isso através de nossas conexões”, afirmou o principal executivo da Dome, Diogo Catão.

Inicialmente, a estimativa da Tradenergy é que a parceria com a Dome Ventures possa viabilizar a entrega da solução para mais de 400 prefeituras, considerando parcerias estratégicas e estudos em andamento.

Esta nota foi publicada no Broadcast Energia no dia 31/01/22, às 15h50.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com