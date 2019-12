Domino´s Pizza investe R$ 100 milhões para trazer sistema internacional

A rede norte-americana Domino’s Pizza está investindo R$ 100 milhões em tecnologia no Brasil para trazer o sistema de tecnologia internacional da marca. O objetivo é ampliar o número de pedidos online e alcançar a média global, de 60%. Atualmente, apenas 15% dos pedidos por aqui são feitos dessa forma.

Manda um Whats. A primeira entrega são os pedidos por Whatsapp. A facilidade ainda não está disponível nem lá fora, mas já está valendo no Rio de Janeiro. A expectativa da Domino’s é abranger todo o País com a novidade no primeiro semestre de 2020. Neste ano, a norte-americana investiu quase R$ 70 milhões na abertura de 67 lojas próprias no Brasil, onde desembarcou em 1993, sendo 80% delas em São Paulo.

Notícia publicada no Broadcast no dia 16/12/2019, às 13:41:41.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter