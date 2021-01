Dona da 99 doará US$ 10 mi em corridas grátis para transportar agentes de saúde

A chinesa DiDi Chuxing, dona do aplicativo de transportes 99, está criando mais um fundo, no valor de U$S 10 milhões, para ajudar nos esforços de vacinação contra a covid-19 nos 13 países onde a empresa atua. O Brasil será contemplado com uma fatia na ordem de R$ 4 milhões. O apoio ocorrerá na forma de corridas gratuitas e/ou com desconto para profissionais de saúde e transporte de insumos médicos.

Por aqui. A 99 já firmou parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo para doação de 60 mil corridas que serão usadas para o transporte de funcionários que prestarão apoio direto e supervisão de ações nos postos de vacinação da cidade. Novas parcerias com governos locais devem ser anunciadas ao longo das próximas semanas.

Mais um. A Didi Chuxing também montou um fundo global no mesmo valor, no começo da pandemia, em 2020, para apoiar os motoristas e entregadores diagnosticados com o coronavírus, abrangendo também o Brasil.

27/01/2021

