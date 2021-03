Dona da Amil fala em dobrar aposta no Brasil, mas ainda busca estratégia

A gestora de planos de saúde norte-americana UnitedHealth vem dizendo que está dobrando as apostas no Brasil, ao contrário de informações que davam conta de sua saída do País. Dona da Amil desde 2012, a empresa trocou a gestão no fim do ano passado e se debruça neste momento em reestruturar a operação. A desistência da venda da carteira de planos individuais da Amil, que trazia perdas para a companhia, foi apontada como um sinal de que, em vez de abandonar o País, os norte-americanos estão investindo na operação. A UnitedHealth diz, inclusive, que deve acompanhar o movimento de consolidação do segmento de saúde. Entre as frentes de eventual interesse estariam odontologia, oftalmologia e o segmento mais popular de atendimento médicos, na linha do Dr. Consulta, que está sob seu guarda-chuvas.

Empresas do mercado de fusões e aquisições olham, entretanto, com ceticismo para o negócio da UnitedHealth no Brasil. Para eles, a nova administração não tem exatamente um plano definido e a desistência de venda dos planos individuais teria se dado, na verdade, pela falta de um comprador. Concorrentes que olharam o negócio teriam pedido à UnitedHealth um pagamento de cerca de R$ 2 bilhões para que ficassem com o negócio de planos individuais. A Prevent Senior é uma das que chegou a olhar o ativo e desistiu. Para as fontes, os norte-americanos também aceitariam uma proposta factível.

A UnitedHealth pagou mais de R$ 10 bilhões ao fundador da Amil, Edson Bueno, em 2012, quando o dólar estava em torno de R$ 1,80. Atualmente, o dólar está perto de R$ 6, o que resultaria em perda forte do investimento.

Circulou no mercado que a UnitedHealth teria conversado com a Dasa Diagnóstico, empresa de Pedro Bueno, filho do fundador da Amil, para vender de volta a Amil. A teoria seria que a Dasa gastaria parte do que vai captar em Bolsa, por meio de re-IPO lançado ontem, nessa eventual compra.

Com a nova oferta em Bolsa, os papéis da Dasa voltam a ter liquidez no mercado. Isso permitiria que a empresa oferecesse à UnitedHealth ações como pagamento e tornasse a norte-americana acionista em uma nova empresa.

Embora a engenharia pareça interessante, especialmente depois da fusão da Hapvida com a NotreDame Intermédica, o movimento também é visto como duvidoso. A prioridade da Dasa é adquirir hospitais e esse passo seria operacionalmente desafiador.

Procurada, a Dasa não comentou. O UnitedHealth Brasil disse que não comenta rumores de mercado ou especulações e que “reafirma o seu compromisso com a saúde no Brasil”.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 25/03/2021, às 13:29:03 .

