Dona da Quartzolit, Saint-Gobain cresce 40% no ano e parte para aquisições

Quase dois anos depois do início da pandemia, os brasileiros continuam reformando as casas nas quais agora passam mais tempo. Com isso, a Saint-Gobain, conhecida como fabricante de vidros e que também atua em outras áreas da construção civil, viu os negócios decolarem. Cresceu nada menos do que 40% no País no ano passado e chegou a R$ 15 bilhões em faturamento, cifra recorde. Agora, a gigante francesa parte para aquisições: fechou a compra da Brasprefer Impermeabilizantes, a primeira de uma série de compras previstas neste ano no País. A fabricante brasileira produz itens voltados para construção, como mantas impermeabilizantes, argamassas e tintas. A empresa tem faturamento de cerca de 5 milhões de euros/ano (cerca de R$ 30 milhões) e fábrica em Sobradinho, no Distrito Federal.

A aquisição foi feita por meio da marca Quartzolit. A expectativa é reforçar a atuação no mercado de impermeabilizantes, segmento no qual a multinacional atua desde 2011 quando comprou a Anchortec. Além dos ganhos de sinergia esperados com as operações já ativas do grupo no segmento, a expectativa é ampliar o portfólio em produtos asfálticos.

A multinacional atua no Brasil com marcas como Brasilit e Telhanorte (varejo) e tem 56 fábricas locais. Segundo o CEO da companhia para América Latina, Javier Gimeno, entrevistado para o programa ‘Olhar de Líder’, do Broadcast, a lógica de aquisições deve se concentrar em empresas pequenas e médias, com duas perspectivas: comprar participação de mercado ou tecnologia, em linhas de produtos nos quais o grupo não tem posição consolidada.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 03/02/22, às 11h14.

