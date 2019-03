Dona de aviões da Avianca tem vitória e incentiva outras a pedir arresto

Diante do sucesso da Constitution Aircraft, que teve autorização da Justiça para executar ordem de reintegração de posse de 10 aviões que estão atualmente com a Avianca, pelo menos outras duas companhias já se movimentaram. A Celestial Aviation entrou com ação para revogar a suspensão do pedido de arresto de suas aeronaves e a Sumisho Aero Engine, arrendadora de motores, fez o mesmo, mas na primeira instância.

Arrendadores também são encorajados pelo fato de a própria Avianca ter “confessado” que voltou a ficar em atraso com essas empresas. A suspensão dos arrestos valia enquanto a companhia aérea mantivesse seus compromissos de leasing em dia.

Tem um porém. A execução dos pedidos de arresto pode, no entanto, enfrentar uma barreira. A Agência Nacional de Aviação (Anac) está impedida de liberar as aeronaves pelo Juiz da recuperação judicial. Procurada, a Anac explicou que recorreu da decisão que concedeu a liminar para Suspensão de Segurança e aguarda o pronunciamento do Órgão Especial do STJ sobre o assunto. A Avianca informou que não vai comentar o tema.

