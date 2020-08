Dona do Álcool Zulu contrata bancos para dar andamento a IPO

O grupo MPR, do setor de álcool e detentor das marcas Zulu, Cooperalcool e Zumbi começou a dar início a um processo de emissão de ações em bolsa (IPO, na sigla em inglês), com a contratação dos bancos Itaú BBA, Bradesco BBI e XP.

O grupo acaba de renovar sua presidência, com a chegada de José Vicente Marino, que já passou pela Avon e Natura, e tem como missão acelerar a expansão do grupo. A empresa nasceu em 1948, como Fundação Álcool Pereira, se transformando em 1999 no Grupo MPR. Há três anos incluiu em sua linha de produtos o atualmente indispensável álcool em gel e em 2018 aderiu à demanda por produtos ecologicamente responsáveis com a linha de produtos Vinagreen. Procurada a empresa informou que não tem nada a comentar sobre o assunto e está sempre atenta às oportunidades de mercado.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 12/08/2020 às 16:06:48 .

