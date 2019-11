‘Dona’ do canal da Caixa, francesa CNP só não fez lance por automóvel

Por Aline Bronzati

A seguradora francesa CNP Assurances fez ofertas vinculantes por todos os negócios da Caixa Seguridade, exceto os segmentos de automóvel e assistência 24 horas. O apetite não é surpresa. O Brasil é o segundo maior mercado para a CNP no mundo, atrás somente da França. Além disso, como é a atual dona do canal de seguros da Caixa, é natural que a francesa se esforce para manter a maior fatia em suas mãos. O prazo para envio das ofertas vinculantes pelos negócios securitários do banco público terminou ontem, dia 11.

Big data. A seu favor, a CNP tem o fato de conhecer como ninguém a base da Caixa. Por ora, já garantiu exclusividade nos ramos de seguro de vida, previdência e prestamista (atrelado a linhas de crédito) após assinar um cheque de R$ 7 bilhões por um contrato de 25 anos.

Espalha rodinha. Quem também fugiu do segmento de automóvel foi a SulAmérica, controlada pela família Larragoiti. Isso porque a nova dona do negócio, a alemã Allianz, não teria aprovado seguir na disputa pela parceria com a Caixa. Em agosto último, a seguradora concordou em pagar R$ 3 bilhões pelas carteiras de automóvel e ramos elementares,que protegem o patrimônio, como casas e prédios, da SulAmérica. O negócio ainda depende do aval dos órgãos reguladores. Procuradas, CNP e Caixa Seguridade não se manifestaram. SulAmérica e Allianz não comentaram.

