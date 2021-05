Dona do Cartão Todos entra no negócio de telefonia de olho em classes C e D

A Todos Empreendimentos, dona do Cartão Todos, de descontos e com 20 anos no mercado, vai partir para o negócio de telefonia voltada para as classes C e D. O grupo investiu R$ 2,5 milhões no projeto, que teve como parceiro na infraestrutura a Surf Telecom, que já desenvolveu projetos para o Uber, Santander e Correios.

A meta do Alô Todos é alcançar 1,2 milhão de chips ativos até o fim de 2022 e movimentar R$ 60 milhões em cashback no Cartão Todos. O pacote é bastante competitivo, olhando ao que oferece a maior parte das operadoras, incluindo acesso ao 5G por R$ 35,00.

O grupo mineiro, que tem expandido seus negócios aproveitando a baixa oferta de serviços para esse público, chegou inclusive ao setor de saúde, em um modelo de consultas com desconto. A rede AmorSaúde tem 273 clínicas no Brasil.

Empresa espera alcançar faturamento de R$ 3 bilhões

O Cartão Todos, carro chefe da holding, tem mais de 10 mil estabelecimentos conveniados e 12 milhões de cartões emitidos. Em 2021, a Todos Empreendimentos acredita que vai dobrar seu faturamento, para mais de R$ 3 bilhões.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 06/05, às 15h15.

