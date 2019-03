Dona do Frango Assado atrai quase R$ 1 bi na estreia com debêntures

A International Meal Company (IMC), dona da rede Frango Assado e Viena, conseguiu atrair perto de R$ 1 bilhão em demanda na sua estreia no mercado de debêntures. A companhia levou, entretanto, somente R$ 250 milhões e os recursos servirão para liquidar um empréstimo ponte tomado com o BTG Pactual, que foi o coordenador exclusivo da emissão. Com muitos investidores interessados em colocar os papéis em suas carteiras, o que tem sido recorrente, a IMC conseguiu reduzir bastante o custo da operação. Foram emitidas debêntures de cinco e sete anos. O prêmio que a empresa pagou aos investidores, acima do CDI (taxa básica), caiu de 2,70% para 1,10% na série de cinco anos e de 3% para 1,60% na de sete anos.

