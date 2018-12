Dona do Royal Canin compra Pet Care Hospital Veterinário por R$ 72 milhões

Em sua primeira aquisição fora dos EUA, a VCA Maple Leaf comprou a totalidade das ações do Pet Care Hospital Veterinário. A VCA já tinha 50% de participação no hospital e, nessa fase, desembolsou mais R$ 72 milhões pelo controle total, bem como por 50% do grupo Pet Care, segundo fontes. A VCA é controlada pelo grupo Mars, que detém as marcas de chocolate Mars e Royal Canin.

É o bicho. O grupo Pet Care é formado por cinco hospitais e um laboratório de diagnósticos veterinários. É líder em hospitais para animais com serviço de telemedicina, laboratório de células-tronco, centros de diagnóstico, incluindo tomografia, e um centro de radioterapia. Além disso, é o primeiro na América Latina dedicado a tratamento de câncer animal. A Felsberg Advogados assessorou os fundadores do hospital na venda. Ele tem veterinários especializados em oftalmologia, dermatologia, endocrinologia, neurologia, cardiologia, oncologia e terapia intensiva. Já o VCA tem mais de 850 hospitais veterinários nos EUA e Canadá, entre outros negócios.

