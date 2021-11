Dono do badalado restaurante Paris6 perde disputa no TJ

Isaac Azar, dono da badalada rede de restaurantes Paris6, perdeu na Justiça uma disputa aberta pela unidade licenciada localizada na Praça Vilaboim, no bairro de Higienópolis, região bastante movimentada e frequentada por uma clientela de classe média-alta de São Paulo. O contrato firmado em 2019 com a AEX Administração Investimentos e Participações para uso da marca por 10 anos foi extinto no ano passado, após investimentos de R$ 2 milhões.

O rompimento se deu após a AEX decidir descumprir regras que considerava abusivas vindas do Paris6 em meio à calamidade causada pelo isolamento da pandemia, como a não permissão para venda pelo sistema de delivery do famoso Grand Gateau, embora as lojas da rede própria já o fizessem. A Justiça deu ganho de causa ao licenciado, que foi representado pelos advogados Gabriel Rocco e Marcus Vinicius Pereira Lucas, do escritório Pereira Neto | Macedo Advogados.

Procurada, a Paris6 informou que, por se tratar de um caso em curso, prefere não se manifestar. A rede tem 25 restaurantes e está presente nas principais capitais do País.

Outras ações

Essa não é a única disputa na Justiça contra Azar. Os jogadores de futebol Elkeson e Muriqui, que atuaram no Botafogo e no Vasco, respectivamente, foram também à Justiça para serem ressarcidos em valor próximo a R$ 4 milhões por investimentos feitos em franquia da marca em Campinas. A apresentadora Marilia Gabriela também cobra R$ 1 milhão de Azar por investimentos feitos no restaurante, sem pagamento de dividendos aos quais alega que teria direito.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 17/11/21, às 19h03.

