Doria escolhe ex-funcionários da Comgás para agência do setor

Dois ex-funcionários da Comgás foram nomeados diretores da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) pelo governador João Doria. Marcus Vinicius Vaz Bonini trabalhou na concessionária por mais de 30 anos e foi diretor comercial até 2016, quando saiu da empresa. Já Marcos Roberto Lopomo era gerente de assuntos regulatórios até 2015. Entre as atribuições da agência, está “regular, controlar e fiscalizar os serviços de gás canalizado” no Estado, como da própria Comgás. A convocação dos deputados estaduais para a sabatina realizada na tarde de ontem, dia 6, foi feita dois dias antes. A indicação foi publicada no Diário Oficial no sábado, 2.

Grande doador

Causou estranheza entre os grandes consumidores de gás a rapidez da convocação. Doria reuniu-se, em agenda oficial, com o presidente do conselho de administração da Cosan, Rubens Ometto, e o presidente da Comgás, Nelson Gomes, no dia 28. A pauta do encontro não foi divulgada. A Cosan é controladora da Comgás e Ometto foi o maior doador individual da campanha de Doria, com R$ 500 mil.

Aumento na véspera

Foi a Arsesp que autorizou, na sexta, dia 1.º – véspera da nomeação, o aumento do preço no gás natural fornecido pela Comgás. Os aumentos variaram de 9,63% para pequenos consumidores a 37,6% para as indústrias. Várias associações setoriais anunciaram que devem ir à Justiça, dizendo que o porcentual é impraticável e ainda reclamam da falta de critérios claros para o aumento. Os protestos têm se generalizado.

Pessoal e independente

Procurada, a Comgás afirmou que a indicação para a agência é feita de forma independente pelo governo e as doações eleitorais de Ometto têm caráter pessoal e seguem regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A Arsesp, por sua vez, informou que não cabe à agência se posicionar sobre a indicação de diretores. Já a Secretaria de Governo disse que a indicação é baseada em currículos e experiências requeridas pela agência reguladora.