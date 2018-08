O comércio online brasileiro cresceu 31% no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2017, segundo levantamento da Tray, unidade de e-commerce da Locaweb. O segmento onde houve mais compra foi em moda, com 21% do total. Em seguida aparece o de eletrônicos, com 9%. Na hora do pagamento, o meio mais usado foi o cartão de crédito, com 57% do total.