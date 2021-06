Ecommerce de bebidas destiladas abre plataforma para bartender criar loja virtual

Na crise da pandemia, até a indicação de bebidas por bartenders vai migrar para o digital – e se transformar num negócio. O comércio eletrônico Gin Flavors abre, na segunda-feira, 14, uma plataforma para os cerca de 20 mil profissionais do setor criarem lojas virtuais próprias, nas quais poderão dar sugestões de drinks e indicar rótulos. A remuneração se dará por comissões sobre as bebidas vendidas.

A ideia é proporcionar renda extra à categoria e aproximar a empresa da comunidade no pós-pandemia. A iniciativa tem a parceria da Bacardi, que vai aumentar as comissões para alguns de seus produtos, além de oferecer treinamento e acesso antecipado a itens de lançamento.

O Gin Flavors foi criado em 2017, em meio à ascensão do gin no Brasil. Enquanto os bartenders sofreram com as restrições da pandemia, o ecommerce de bebidas destiladas mais que dobrou de tamanho no período.

Com um clube de assinaturas e a formação de um conselho com executivos com passagens por Google e B2W, a startup finaliza diligências para uma nova rodada de aportes com investidores. A meta é alcançar um faturamento de R$ 100 milhões até 2027. A referência óbvia é a trajetória trilhada pela Wine, ecommerce de vinho criado em 2008 que está a caminho da Bolsa.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 111/06, às 17h02.

