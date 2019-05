Economia frustra expectativas, mas empresas reforçam alto escalão no trimestre

A despeito de a economia brasileira ter frustrado as expectativas de empresários e economistas no início deste ano, as empresas reforçaram as contratações para cargos do alto escalão no período. Houve aumento de 47% no volume de contratações de janeiro a março na comparação com o mesmo intervalo do ano passado, conforme dados da consultoria Exec, especializada na seleção de executivos para posições de liderança e conselho.

Dança das cadeiras. Os diretores financeiros, que no primeiro trimestre de 2018 foram os mais disputados pelas empresas, perderam espaço para profissionais de gestão geral e das áreas comerciais. Essas contratações representaram 15% do total de novas posições no primeiro trimestre, seguida de diretores comerciais (12%), engenharia e manufatura (12%), recursos humanos (11%) e diretores financeiros (10%).