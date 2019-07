Economia pesa e brasileiro reduz apetite por crédito

Com o desempenho da economia brasileira aquém do esperado e o desemprego elevado, o brasileiro segue com baixo apetite por crédito. A demanda dos consumidores por empréstimo recuou 4,8% em junho na comparação com maio, descontadas as influências sazonais, de acordo com dados nacionais da Boa Vista e que serão divulgados amanhã, dia 29. Na comparação com junho de 2018, caiu 3,7%. No acumulado em 12 meses, porém, a demanda por crédito ainda registra alta de 4,6%.

Contato: colunadobroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem delay, assine o Broadcast+