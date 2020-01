Economistas do Plano Real perdem quórum após críticas à equipe econômica

O painel de encerramento do primeiro dia do evento do Credit Suisse, que contou com a presença de três nomes de peso do Plano Real, começou lotado, com gente em pé em um salão de um hotel em São Paulo. O ânimo dos investidores presentes, contudo, foi se perdendo à medida que Persio Arida, Gustavo Franco e Arminio Fraga destilavam críticas à equipe econômica do governo Bolsonaro, considerada por eles menos liberal do que o vendido.

Desfavorável. Com um horário pouco atrativo, uma vez que era a última apresentação do dia, muitos foram deixando o salão e mesas inteiras ficaram vazias antes mesmo da sessão de perguntas, coordenadas pelo também ex-BC Ilan Goldfajn, hoje presidente do conselho de administração do Credit.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter