EDP Ventures Brasil faz primeiro investimento

Coluna do Broadcast

A EDP Ventures Brasil, veículo de investimentos de capital de risco do Grupo EDP, fez seu primeiro aporte em uma startup do mercado elétrico brasileiro. A cearense Delfos vai usar o aporte de R$ 1,5 milhão para aprimorar o desenvolvimento de inteligência artificial aplicada à previsão de falhas em usinas. Além da EDP, como líder, o aporte contou com o BMG Uptech e Bossa Nova Investimentos.

Laços. A Delfos iniciou seu relacionamento com a EDP em 2016, ao vencer o concurso de startups EDP Open Innovation e receber 50 mil euros para desenvolver um sistema de previsão de falhas em turbinas eólicas. Em 2018, a empresa fez um projeto-piloto com a EDP Renováveis em um complexo eólico na Bélgica. Agora, quer aperfeiçoar a confiabilidade dos dados e consolidar a robustez da plataforma.