Eduardo Dacache, ex-Caixa Seguridade, vai liderar negócio corporativo no Safra

O ex-presidente da Caixa Seguridade, Eduardo Dacache, já tem novo destino. O executivo teria fechado com o Safra, no qual já trabalhou no passado, confirmaram fontes do banco ao Broadcast.

Dacache vai liderar o negócio corporativo do Safra, atendendo a empresas do segmento corporate, que compreende grandes grupos, e também o middle, que contempla as de médio porte. O executivo deve iniciar no Safra em breve.

Ele deixou a Caixa Seguridade há dois meses, após capitanear a abertura de capital da holding de seguros da Caixa Econômica Federal. Na época, alegou motivos pessoais para deixar o posto. Como se trata de uma seguradora, Dacache pode não ser obrigado a cumprir quarentena, justificam as fontes, que pedem anonimato.

A ida para o Safra marca o retorno do executivo à iniciativa privada. Em 2,5 anos de Caixa, ele liderou o negócio de atacado do banco público e também a holding de seguros. Antes, passou por nomes como o próprio Safra e o Santander Brasil.

Esta nota foi publicada no Broadcast + no dia 11/08/2021, às 15h25.

