Eduardo Malheiros deixa Habitat e vira sócio da Hectare

Eduardo Malheiros acaba de deixar a equipe da gestora Habitat para se juntar ao time da gestora de fundos imobiliários Hectare Capital, como novo sócio. Malheiros chega para comandar as estratégias de crédito estruturado da casa, em especial do fundo Hectare Crédito Estruturado FII (HCTR11), fundo com um patrimônio de R$ 325 milhões e mais de 30 mil cotistas. O gestor foi um dos fundadores da Habitat em 2016.

