Educação entra no radar da chinesa Fosun

O setor de educação entrou no radar da chinesa Fosun, holding de investimentos que comprou a Rio Bravo e a Guide no Brasil. As oportunidades, contudo, são analisadas globalmente e não apenas por aqui. No mercado brasileiro, o ensino básico é visto com mais interesse do que o universitário. Enquanto o superior é encarado como já consolidado, o básico se apresenta como uma das principais carências do País.

Paciência. A holding, no entanto, não tem pressa para realizar novas aquisições. Tem analisado com paciência cada oportunidade, enquanto busca cumprir o que planejou para os investimentos feitos no setor financeiro.