Egressos do Bradesco, Alessandro Farkuh e Gleen Mallett são novos sócios do BTG

O ex-chefe do banco de investimento do Bradesco, Alessandro Farkuh, e o ex-responsável pela área de mercado de capitais/renda variável da instituição financeira, Gleen Mallett, estão indo para o BTG Pactual. Ambos deixaram o banco da Cidade de Deus no início do mês passado, em meio a uma reestruturação, e chegam ao BTG como sócios. Eles responderão ao head global do banco de investimento do banco, Guilherme Paes. O reforço chega em um momento em que o BTG está aumentando sua capacidade de originação e de distribuição, com as recentes aquisições que estão fortalecendo sua plataforma digital – a última compra foi a corretora Necton. Tudo isso tendo em vista a expectativa positiva para o mercado de capitais no Brasil.

Seleção. Para a substituição de Farkuh, que estava no Bradesco desde 2007, o banco contratou uma consultoria de seleção de executivos (headhunter). Por enquanto, Felipe Thut está ocupando temporariamente a posição à frente do BBI. O lugar de Mallett já foi ocupado. No seu lugar foi promovida Claudia Bollina Mesquita, diretora que estava abaixo dele.