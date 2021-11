Einstein lança Varsomics, spin-off da área de sequenciamento genético

Nascida no Albert Einstein, a área de sequenciamento genético para identificação de doenças, que atendia apenas as demandas do laboratório do hospital, ganhou vida própria e vai se tornar um spin-off. Batizada de Varsomics, a nova empresa prestará serviço a laboratórios, por meio de um software em nuvem.

Instalada na Eretz, a incubadora do Einstein, a empresa não divulga os investimentos. Segundo Murilo Cervato, gerente de inovação e ciência de dados do Einstein e chefe da Varsomics, o diferencial da tecnologia é concluir a análise de um painel de câncer hereditário, por exemplo, em 30 a 40 minutos. Manualmente, seriam necessárias aproximadamente seis horas. Assim, um de seus objetivos é democratizar o acesso e a análise a dados genéticos.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 10/11, às 18h15.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter