Eldorado Brasil investe cerca de R$ 350 mi em fábrica do Mato Grosso do Sul

Controlada pelo grupo J&F, a Eldorado Brasil investe cerca de R$ 350 milhões na fábrica de Três Lagoas (MS) para construir a segunda usina termelétrica no local com capacidade excedente prevista de 50 megawatt/hora. A energia será produzida a partir do toco das árvores, uma iniciativa pioneira no mundo. A inauguração é prevista para janeiro de 2021.

Em dobro

Atualmente, a Eldorado Brasil já produz 50 megawatt/hora excedentes na termelétrica que opera em Três Lagoas. Portanto, vai dobrar a capacidade extra e aumentar o potencial de venda da energia com as obras que já começaram. A comercialização de eletricidade rendeu receita líquida de R$ 98 milhões à empresa em 2018. Procurada, a Eldorado não comentou.