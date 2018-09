Eldorado se reúne com credores

Em meio ao imbróglio entre a J&F, da família Batista, e a sócia Paper Excellence, a Eldorado se reuniu essa semana com seus credores. O grupo inclui pesos pesados do setor financeiro como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e ainda o Credit Suisse. A Eldorado possui cerca de R$ 8 bilhões em dívidas, sendo 25% com o BNDES.

Acertando os pontos

Na pauta, os números da empresa e o caminho trilhado para se desalavancar em meio à melhora dos preços da celulose. A despeito de o contrato com a Paper Excellence ter sido extinto e o negócio ir para arbitragem, os credores não demonstram tanta preocupação com o desfecho. Os números, sobretudo, a alavancagem de 2,81 vezes e Ebtida acima de 60% ao final de junho último, foram os que mais agradaram.

Agenda

Na próxima semana, um novo encontro está agendado entre alguns dos credores da Eldorado, mas, desta vez com a sócia estrangeira, a Paper Excellence. Procuradas, as empresas não comentaram. Os bancos também não se manifestaram a respeito.

