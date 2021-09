Electra é a primeira autorizada em programa para reduzir demanda por energia

Para acelerar o programa de Redução Voluntária na Demanda de Energia Elétrica (RDV) e incentivar a adesão de consumidores menores ao mercado livre, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) homologaram a Electra Comercializadora para atuar como a primeira agregadora de carga.

A figura das agregadoras de carga permite aos chamados consumidores especiais, que têm demanda entre 0,5 MW e 1,5 MW, e aos consumidores livres com demandas menores do que 5 megawatts (MW) estipulados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para fazer parte do mercado livre, entrar nesse sistema.

O RDV é o principal mecanismo do governo para reduzir a pressão sobre o sistema elétrico brasileiro e tentar evitar um racionamento compulsório de energia ou eventuais apagões. No programa, quem conseguir reduzir o consumo de eletricidade recebe em troca recompensas financeiras.

Nos primeiros dez dias de setembro o ONS havia informado que obteve a adesão de 237 MW ao programa. Para especialistas do setor elétrico, o montante é pequeno frente à necessidade de redução, mas serve como ponto de partida para incentivar outras empresas a reduzirem.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 20/09/2021 às 18h32.

