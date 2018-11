Eleições comprometeram ritmo de viagens corporativas de PMEs

Coluna do Broadcast

O processo eleitoral reduziu o ritmo das viagens de executivos de pequenas e médias empresas (PMEs) desde agosto, com muitos decidindo postergar encontros corporativos para o ano que vem. A etrip, agência de viagens online, reportou, por exemplo, queda de 40% nas viagens de clientes com frequência de contratação de passagens no site.

