Eletromidia atrai gringos e agora deve crescer com aquisições

Especializada em mídia fora de casa, aquela das TVs de LED em estações do metrô, trens, elevadores, pontos de ônibus e relógios em grandes avenidas (conhecida como ‘out of home’, no jargão do setor), a Eletromidia conquistou estrangeiros em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que movimentou R$ 871,6 milhões ontem. Com o mercado mais desenvolvido e conhecido no exterior, com gigantes de capital aberto na área como Third Point e Franklin Templeton, os gringos ficaram com 35% do total de papéis emitidos. No País, dois fundos locais ficaram com as maiores fatias: Brasil Capital e Equitas. Capitalizada com a oferta que foi essencialmente primária – ou seja, o dinheiro vai direto para a empresa -, ela pode traçar agora uma via de crescimento por meio de aquisições. Afinal de contas, é um setor altamente pulverizado: a Eletromidia tem participação de 26% do mercado brasileiro e a francesa JCDecaux, de 24%.

Outro caminho de crescimento já vislumbrado é a internacionalização da Eletromidia. O olhar nas compras também está voltado para companhias de tecnologia, já a empresa tem os pés no setor “tech”.

Internet das coisas e smart cities devem favorecer crescimento

Nas reuniões com investidores, os chamados roadshows, a Eletromídia se muniu de elementos para mostrar aos investidores sua pegada “tech”. A ideia é que, com a internet das coisas (IoT, da sigla em inglês), a publicidade fora de casa tenda a ganhar valor. Telões digitais deverão acoplar informações úteis, como horários de ônibus, trânsito, previsão do tempo e notícias, à publicidade. A expectativa, inclusive, é de melhoria no serviço, à medida em que as cidades se tornam “inteligentes” (smart cities). Nas interações dos roadshows – que ainda são online, devido à pandemia – a Eletromidia usou seu próprio produto e as apresentações foram munidas com telões interativos da companhia.

A Eletromidia é fruto da fusão entre Elemidia com Eletromidia. Tem como um de seus acionistas minoritários a São Pedro Capital, do ex-presidente do Google e ex-sócio do fundo de private equity Victoria Capital Partners no País, Alexandre Dias. É ainda uma investida da HIG capital. Nenhum dos dois vendeu sua participação no IPO.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 17/02/2021, às 16:25:28 .

