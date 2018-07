Eletropaulo contrata bancos para follow on

Coluna do Broadcast

A Eletropaulo já contratou os bancos de investimento que trabalharão em sua oferta subsequente de ações (follow on). O sindicato é formado por JPMorgan, Bank of America Merril Lynch, Itaú BBA e Bradesco BBI. Desde que concluiu a migração para o Novo Mercado da B3, a distribuidora de energia trabalha na estruturação da operação. Procurada, a companhia reiterou que avalia a possibilidade de realização de uma oferta, “dentre outras alternativas disponíveis para o financiamento de suas atividades”. (com Luciana Collet)

