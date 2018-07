Eletropaulo fecha acordo com Albert Einstein em eficiência energética

A Eletropaulo firmou acordo com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein para aumentar a eficiência no uso da energia elétrica na unidade do Morumbi. Por meio do Programa de Eficiência Energética, a concessionária investirá R$ 2,5 milhões na instalação de placas solares, novas bombas a vácuo e substituição de 18.550 lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED.

Quase um bairro. As mudanças vão permitir uma economia de 2.150 Megawatt-hora por ano (MWh/ano), o equivalente ao consumo de mais de 8.600 residências. No ano passado, o Programa de Eficiência Energética da Eletropaulo, que abre chamadas públicas anualmente para apoiar projetos, investiu R$ 15,3 milhões em iniciativas que contribuam para a promoção do uso consciente da energia elétrica.