Eleva Educação, de Lemman, adquire rede de colégios da Paraíba

O grupo Eleva Educação, gigante no setor de ensino básico e que tem bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann como um dos principais acionistas, acaba de adquirir uma rede de colégios na Paraíba, a ISO Colégio e Cursos de João Pessoa. Com quatro unidades na capital do Estado, tem um total de 2.950 alunos. O valor da transação segue em sigilo.

O diretor de marcas do Eleva Educação, Rodrigo Villard, afirma que a aquisição reforça o movimento de expansão do grupo e será uma oportunidade de consolidação da área na Paraíba. No radar, a possibilidade é avançar mais pela Região Nordeste. A integração da rede paraibana ao grupo será liderada por Paulo Henrique Oliveira, como diretor de integrações, e Marcelo Ribeiro, como coordenador da área.

Com a incorporação da ISO Colégio e Cursos e o acordo para a aquisição de escolas que pertencem ao Grupo Cogna este ano, o Eleva Educação passará a ter 190 unidades em todo o País e cerca de 120 mil alunos. A transação com a Cogna, porém, ainda depende do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Eleva quer levantar R$ 1,5 bilhão em IPO

O Eleva tem uma história de apetite por aquisições. Em processo de abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) na B3, o grupo poderá ganhar mais musculatura para consolidar esse mercado, que movimenta anualmente por volta de R$ 70 bilhões no Brasil, segundo a consultoria de educação Hoper.

A estratégia da Eleva será tomar a dianteira no setor “premium” de ensino, aquele voltado às classes mais altas e que cobra as mensalidades maiores. O dinheiro do IPO deverá ser usado para comprar concorrentes. Programada para este ano, a operação prevê arrecadar R$ 1,5 bilhão.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 09/09/2021 às 12h47.

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter