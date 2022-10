Eleven Financial reduz equipe e ajusta estratégia de negócios

A casa de análise Eleven Financial Research reduziu o número de colaboradores e ajustou o foco estratégico dos negócios. Houve corte na equipe de análise, na qual foram demitidos quatro dos 28 profissionais, e também na área de marketing, onde foram feitos dois desligamentos, segundo a empresa. A casa de análise afirmou em nota que as demissões são reflexo do encerramento da atuação no mercado de investidores pessoa física.

“A nova estrutura abriu caminho para a chegada de novos profissionais e demandou mudanças que resultaram ou na realocação de profissionais dentro do ecossistema, ou em desligamentos pontuais”, disse em nota. O reposicionamento, que culminou nas demissões neste mês, começou início do ano, segundo a direção da Eleven.

Reposicionamento prioriza B2B

De acordo com Pedro Barbirato Rosa, presidente executivo da Eleven, a reorganização tem o objetivo de atender melhor o cliente que já está dentro da casa. A base de clientes é sobretudo formada pelo segmento B2B, com agentes autônomos, bancos, plataformas de investimento, além de institucionais como empresas, fundações, gestoras e investidores ultra high. “Avaliamos que é para este cliente que podemos agregar mais valor”, disse Rosa ao Broadcast.

A Eleven foi fundada em 2015 por Adeodato Netto, diretor executivo do banco Modal, responsável pelo segmento B2B. No início de 2021, foi adquirida pelo banco Modal, que em janeiro deste ano foi comprado pela XP. Meses antes, a XP havia adquirido parte relevante de outra casa de análise até então independente, a Suno.

Esta nota foi publicada no Broadcast Investimentos no dia 27/10/2022, às 09h48

