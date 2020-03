Eleven participou de teleconferência em que IRB confirmou investimentos do Berkshire Hathaway

A empresa de análises Eleven Financial confirmou, por meio de relatório, que participou da teleconferência com o IRB Brasil, “ao lado de vários outros analistas de mercado”, para esclarecer a saída de Ivan Monteiro da presidência do conselho da resseguradora.

Entenda: IRB distribuiu a acionistas documento de suposta fatia na Berkshire

Carlos Daltozo, chefe de renda variável e a analista Tatiana Brandt escreveram: “O call contou com a participação dos dois principais executivos da companhia, o CEO, José Carlos Cardoso, e o CFO (diretor financeiro), Fernando Passos. (…) Em determinado momento, quando questionados sobre a participação da BRK (Berkshire Hathaway) na base de acionistas do IRB, os executivos disseram que têm uma relação próxima com o sr. Ajit Jain, homem forte da Berkshire Hathaway e responsável pela operação de seguros da holding americana. Afirmaram, ainda, que a BRK é cliente e retrocessionária do IRB desde a época do IPO (oferta inicial) e que depois, passaram a ser investidores e, recentemente, aumentaram a posição via Berkshire Hathaway International Insurance Ltd.”

Ontem à noite, a Berkshire disse, em comunicado, que “nunca deteve ações e não tem a intenção de se tornar um acionista do IRB”.

O IRB, por sua vez, havia informado, em resposta a questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre o tema, que nunca havia afirmado “que tal grupo fosse seu acionista.”

“Entendemos que toda esta confusão provoca um flag (alerta) importante de Governança no IRB. (…) A cronologia dos fatos deve ser investigada pelos órgãos competentes, principalmente a CVM que após a carta da Squadra, abriu alguns processos administrativos contra o IRB (…) Com isso, ajustamos nosso modelo de valuation para refletir maior prêmio de risco.”

Assim, a Eleven reduziu o preço alvo da ação para R$ 38. Por ora, a recomendação de compra foi mantida. “Os números divulgados pela companhia, assinados por auditores, conselheiros dentre outros, são informações de fontes fidedignas e o guidance (projeção) divulgado prevê a continuidade do crescimento da companhia.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Quer saber mais sobre o Broadcast? Fale conosco