Elgin assume operações de hardware da Bematech no Brasil

Fundada em 1952, a Elgin acaba de assumir as operações da Bematech no Brasil. A companhia já bateu o martelo e a marca será mantida. A aquisição, por R$ 25 milhões, foi feita em maio, mas só agora aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O órgão antitruste registrou ao longo deste ano atrasos em seus julgamentos, já que passou um longo período com quatro assentos vagos. Essa é a segunda aquisição da Elgie em menos de um ano. No ano passado, ela adquiriu a Heatcraft do Brasil, uma indústria americana voltada para produtos de refrigeração.

