Elo busca parceria com startups pelo mundo e desenha venture capital

A bandeira de cartões Elo, que está prestes a abrir o capital na Nasdaq, quer ficar mais próxima das startups e das novas tecnologias. Primeiro, está criando um novo programa de parceria estratégica com as companhias inovadoras, para ajudar a desenvolver projetos. Pela frente, planeja um fundo para investir ou mesmo comprar empresas nascentes, que hoje valem poucos milhões, mas daqui um tempo podem chegar a valores bilionários.

Chamada Programa de Inovação Aberta, o projeto busca parcerias no País e fora, e está atrás de soluções para open banking, segurança nos meios de pagamentos e blockchain, segundo o diretor de produtos e inovação, Felipe Maffei. A Elo também analisa possíveis parcerias com startups com produtos relacionados a experiência do cliente, pagamentos digitais e mobilidade.

A Elo já mapeou mais 300 startups pelo mundo que têm relação com seu negócio. Entre os que se interessou, está a mexicana Kublau, que desenvolveu um sistema para rastrear o paradeiro de novos cartões, quando o cliente pede o plástico no banco. Já a espanhola Ironchip desenvolveu uma ferramenta que levou a 96% de assertividade na avaliação de cenários de fraude.

Em alguns casos, a empresa nascente busca uma grande companhia para desenvolver um projeto, mas não quer um sócio. Por isso, a ideia do programa de parcerias. Já outras startups querem apenas capital, como mostra a ebulição de negócios no segmento, com fundos investindo mais de US$ 8 bilhões na América Latina este ano.

Para atender a essa linha, a Elo está criando um fundo de venture capital, que investe em empresas novas, e também desenha uma área de fusões e aquisições. A Elo já emitiu 140 milhões de cartões, aceitos em 14 milhões de estabelecimentos, e trabalha com 30 emissores.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 27/08/21 às 09h00.

