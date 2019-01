Elo, de Bradesco, BB e Caixa, fecha com Banese, de Sergipe

Por falar em Elo, a bandeira está ampliando a sua base de emissores. Em meio a conversas com potenciais parceiros, fechou com o Banco do Estado de Sergipe (Banese). Serão duas frentes. De um lado, será constituída a bandeira regional Banese Card para os cartões de crédito, que estamparão as duas marcas. Além disso, o banco estatal vai emitir seus plásticos de débito com a bandeira Elo.

Família. Com a nova parceria, a bandeira Elo soma cinco emissores no total. Além dos sócios, conta ainda com a Pernambucanas e o agora Banese. Lançada em 2011, já emitiu 120 milhões de cartões.