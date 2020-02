Elo, de Bradesco, BB e Caixa, vai emitir para Getnet, do Santander

A bandeira Elo, de Bradesco e Banco do Brasil, fechou com a Getnet, do Santander Brasil, e irá emitir seus cartões pré-pagos. O casamento, um tanto quanto diferente por terem entre seus controladores bancos concorrentes, visa a atender clientes que contratarem as maquininhas da família SuperGet, que são basicamente o público de pequenos empreendedores.

De grão em grão. A chegada da Getnet na base de emissores da Elo reforça o esforço da bandeira em ampliar sua família de parceiros, adicionando um nome de peso e que capturou mais de R$ 60 bilhões em 2019. Ao todo, já são mais de 30. Do lado da gestora das maquininhas do Santander, a união ajuda a atrair microempreendedores, que se tornaram um verdadeiro ringue do setor financeiro depois de ficarem esquecidos por anos.

