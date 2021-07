Elo entra na Whatsapp Pay, com planos para avançar forte no digital

A Elo vai entrar no WhatsApp Pay, sistema que permite a transferência instantânea de recursos desde maio. A entrada já está em processo de certificação e deve ocorrer entre agosto e setembro.

A bandeira chega depois dos concorrentes, mas estaria trabalhando num plano para se reposicionar na corrida digital que o setor de pagamentos vive com intensidade. Estaria sendo montado, inclusive, um time de fusões e aquisições e venture capital, que prospectará negócios de tecnologia. Os sócios controladores, Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica, estariam bastante alinhados com a necessidade de disparar nessa disputa e manter a relevância no setor.

Com 15% de participação de mercado, os 150 milhões de cartões Elo movimentam cerca de R$ 300 bilhões por ano. Pesquisas da bandeira mostram que, em mercados que adotaram há algum tempo sistemas de pagamento instantâneo, há perda das transações com cartões de débito, entre 10% e 15%, nos primeiros dois ou três anos de adoção.

