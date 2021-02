Elo se une à Uber e Digio para ser a bandeira do cartão dos motoristas

A Elo – empresa de cartões que tem como sócios os bancos Bradesco, Caixa e Banco do Brasil – se uniu à Uber e ao Digio para ser a bandeira do cartão pré-pago que será oferecido aos motoristas. Terá direito ao cartão o motorista que decidir abrir uma conta digital no próprio aplicativo da Uber, lançada há duas semanas, em parceria com o Digio, banco digital criado em 2015 por meio de uma parceria entre Bradesco e BB.

Entre sócios. Já era esperado que a Elo fizesse parte do projeto, uma vez que dois dos seus sócios também controlam o Digio. A relação entre as empresas foi um diferencial para que a Uber escolhesse o banco digital para ser o fornecedor da conta, com a ideia de oferecer a solução financeira mais completa possível para o motorista, que, com a conta, poderá receber os pagamentos das corridas de forma instantânea. A Uber Conta foi inicialmente oferecida a um grupo restrito de motoristas. A intenção é chegar a todos ainda neste semestre.

